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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye’den 5 final

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerimiz adeta gövde gösterisi yaptı. 5 kadın boksör, Türkiye'ye dünya şampiyonlukları yaşatmak için ringe çıkacak.

Yayınlanma: 22:04 - 18 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye’den 5 final

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda yarı final müsabakaları bugün yapıldı. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde, 5 Türk boksör finale yükselme başarısı gösterdi.

48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Şennur Demir, yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale isimlerini yazdırdılar.

Final müsabakaları 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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