Kastamonu spor kulüplerine dev destek

Masa tenisi ve hentbol takımlarına yapılan yatırım, Kastamonu'daki spor kulüplerine hayat veriyor.

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Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü ve Kastamonu Dinamik Spor Kulübü'nün sponsoru olan Eti Bakır, kentin masa tenisi ve hentboldaki başarılarını sürdürmek için bu yıl da destek anlaşması imzaladı.

Eti Bakır Küre İşletme Müdürü M. Yaşar Kara, “Var olduğumuz bölgelerde, spor, eğitim ve kültür faaliyetlerini destekliyoruz. Hem masa tenisi takımındaki sporcularımız hem de hentbolcu kızlarımız başarılarıyla kentimizi ulusal ve uluslararası turnuvalarda çok iyi bir şekilde temsil ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“İLHAM VEREN HİKAYELER”

Sosyal projeleri önemsediklerini dile getiren Kara, şöyle devam etti:

“Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sporun yarattığı farkındalığın etkisi tartışılmaz. Kastamonu Dinamik Spor Kulübü, başarılı kadın sporcularıyla Kastamonulu gençlere örnek olmayı sürdürüyor. Her kategorideki takımlarıyla mücadele veren kulüpte sporcularımız, ilham veren hikayelere imza atmaya devam ediyor. Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü de kentimizi son yıllarda en iyi şekilde temsil eden ve alt yapıdan itibaren yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda sayısız başarılar elde eden bir kulüp. Bu iki takımla sporun geleceğine desteğimizi sürdürdüğümüz için çok mutluyuz.”

İKİ KULÜPTE, 213 SPORCU

Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü kadın ve erkek takımıyla Süper Lig'de mücadele ediyor.

A Takım'ın 3 kadın ve 3 erkek sporcuyla karşılaşmalara çıktığı kulüpte 3'ü milli, 11'i Türkiye ve Bölge dereceli olmak üzere 40 performans oyuncusu, 100 de alt yapı ve yaşam boyu takım oyuncularıyla toplam 140 sporcu bulunuyor.

24 sporcudan oluşan A Takım'ı bulunan Kastamonu Dinamik Spor Kulübü'nde ise yaşları 8 ile 22 arasında değişen 73 sporcu bulunuyor. Takımın 5 oyuncusu Milli Takım formasını da giyiyor.