Milliler’in yol haritası belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde verecek. Organizasyon, dünya genelinde devam eden corona virüsü pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle İtalya’nın ev sahipliğinde Rimini’de düzenlenecek.

25 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda milli takım; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4’te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de 2’ncilik, 2019’da 4’üncülük elde etti.

A Milli Takım’ın Voleybol Milletler Ligindeki maç programı şu şekilde:

25 Mayıs

13.00 Türkiye – Sırbistan

26 Mayıs

22.00 Türkiye – İtalya

27 Mayıs

19.00 Polonya – Türkiye

31 Mayıs

17.00 Kanada – Türkiye

1 Haziran

11.00 Türkiye – Almanya

2 Haziran

17.00 Çin – Türkiye

6 Haziran

14.00 Türkiye – Tayland

7 Haziran

13.00 Türkiye – Dominik Cumhuriyeti

8 Haziran

13.00 Türkiye – Rusya

12 Haziran

14.00 Japonya – Türkiye

13 Haziran

11.00 Türkiye – Belçika

14 Haziran

22.00 A.B.D. – Türkiye

18 Haziran

22.00 Türkiye – Hollanda

19 Haziran

22.00 Güney Kore – Türkiye

20 Haziran

22.00 Brezilya – Türkiye