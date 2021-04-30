Milliler’in yol haritası belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde verecek. Organizasyon, dünya genelinde devam eden corona virüsü pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle İtalya’nın ev sahipliğinde Rimini’de düzenlenecek.
25 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda milli takım; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4’te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.
2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de 2’ncilik, 2019’da 4’üncülük elde etti.
A Milli Takım’ın Voleybol Milletler Ligindeki maç programı şu şekilde:
25 Mayıs
13.00 Türkiye – Sırbistan
26 Mayıs
22.00 Türkiye – İtalya
27 Mayıs
19.00 Polonya – Türkiye
31 Mayıs
17.00 Kanada – Türkiye
1 Haziran
11.00 Türkiye – Almanya
2 Haziran
17.00 Çin – Türkiye
6 Haziran
14.00 Türkiye – Tayland
7 Haziran
13.00 Türkiye – Dominik Cumhuriyeti
8 Haziran
13.00 Türkiye – Rusya
12 Haziran
14.00 Japonya – Türkiye
13 Haziran
11.00 Türkiye – Belçika
14 Haziran
22.00 A.B.D. – Türkiye
18 Haziran
22.00 Türkiye – Hollanda
19 Haziran
22.00 Güney Kore – Türkiye
20 Haziran
22.00 Brezilya – Türkiye