Tokyo Olimpiyatları seyircisiz düzenlenecek

Tokyo 2020 Olimpiyatları organizatörleri, Japonya’nın başkenti Tokyo’da etkinlik boyunca corona virüs nedeniyle devam edecek olağanüstü hal ilan nedeniyle Oyunları seyircisiz düzenlemeyi kabul etti.

Karar, hükümet, Tokyo organizatörleri, Olimpiyat ve paralimpik temsilciler arasındaki görüşmeler sonrasında verildi.

Tokyo 2020 Başkanı Seiko Hashimoto, Oyunların sınırlı bir formatta düzenlenmesinin “üzücü” olduğunu söyledi ve bilet alanlardan özür diledi.

Başbakan Yoshihide Suga, son derece bulaşıcı Delta COVID-19 varyantının yayıldığı Tokyo’nun başka bir enfeksiyon dalgasının kaynağı olmasını önlemenin gerekli olduğunu söyledi.

12 Temmuz ile 22 Ağustos arasında sürecek olan olağanüstü hal nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos arasındaki Olimpiyatları olumsuz etkiledi.