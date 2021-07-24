Toprak Razgatlıoğlu Hollanda’da podyumda

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun 5. durak noktasındaki ilk yarışta 3. oldu. Bugünkü yarıştan birkaç saat önce gerçekleşen Superpole seansında son virajda yerde kalan Toprak hemen kalkıp Pit’e dönüş yaptı. Motosiklete müdahalenin hızlıca yapılmasının ardından yeniden piste çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 1:34.028’lik dereceye imza atarak yarışa 2. sırada başlama hakkı elde etti.

Yarışa 2nci cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarış boyunca zirve takibini sürdürdü. Son dünya şampiyonu Rea ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine giren Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, farkı açmaya çalışan Reaya bu fırsatı tanımadı. Bitime 6 tur kala Razgatlıoğlu-Rea ikilisini takip eden Scott Redding, temsilcimizi geçerek 2. sıraya yükseldi. Toprak, kaybettiği konumu geri almaya çalışsa da iki tur kala meydana gelen kaza sebebiyle yarış kırmızı bayrak altında tamamlandı. Kırmızı bayrak ile durdurulan yarışı Jonathan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışı 3. tamamladı. Razgatlıoğlu, bir önceki durak noktası İngiltere’deki iki yarışta da zafer kazanmıştı.

Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 5. durak noktasındaki 2. yarış yarın saat 15.00da gerçekleşecek.