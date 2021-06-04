Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara’ya doğum günü sürprizi

Marmaris Master Cup Turnuvası için ilçede bulunan futbolun duayenleri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Eski milli futbolcu Engin Verel, eski FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli, Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ali Eren Beşerler, Metin Aktaş, Evren Turhan, Timuçin Bayazıt, Salih Akkaya, Sertan Eser ve Türk Kadın Futbol Takımı eski kaptanı Bilgin Defterli'nin katıldığı ziyarette Marmaris ve futbol konuşuldu.

“MARMARİS'E GELMEKTEN MUTLUYUZ”

Marmaris'in doğası, temiz havası ve deniziyle spor yapmak için çok uygun olduğunu söyleyen sporcular, “Marmaris konumu, iklimi ve diğer doğal güzellikleriyle kamp alanı olabilir. Ayrıca gerçekten çok temiz. Belediye başkanımızı ve belediye emekçilerini kutluyoruz” dediler.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise Marmaris'i sadece turizm değil spor kenti yapmak için de büyük çaba gösterdiklerini belirterek, “Dünyanın incisi Marmaris'in adını sporda da duyurmak, yeni sporcular yetiştirmek, ülkemize ve ilçemize madalyalar kupalar kazandırmak için göreve geldiğimizden beri büyük çaba gösteriyoruz. Marmaris Belediyespor'u yeniden aktif hale getirdik. Bunun yanı sıra çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. En büyük hedefimiz takımların kamp dönemlerini burada geçirmelerini sağlamak. Bunun için de tesisleşme noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor” dedi.