UFC’de Conor McGregor’un ayağı kırıldı, Dustin Pourier maçı kazandı

Dövüş tutkunlarının merakla beklediği UFC 264’te (kafes dövüşü) Conor McGregor ile Dustin Poirier karşı karşıya geldi. Günlerdir bu kapışmayı bekleyen seyirciler karşılaşmanın hemen başında büyük bir şok yaşadı.



Karşılaşmanın henüz başlarında sol ayağını yere basarken kıran Conor MxGregor mücadeleye devam edemedi. Acı içerisinde bağırarak yere düştükten sonra ayağa kalkıp devam etmeyi deneyen Conor McGregor, istediğini başaramadı ve mücadele hakem kararıyla sona erdi. Dustin Pourier, karşılaşmanın kazananı oldu.

Maçın bitimiyle kafese giren sağlık görevlileri, Conor McGregor’un ayak bileğini sabitledi ve İrlandalı sporcuyu sedyeyle soyunma odasına götürdü.

Mücadeleyi kazanan Dustin Pourier, dövüş sonrası sıcağı sıcağına şu ifadeleri kullandı: ”Sert bir vuruş atmaya çalıştı bileğime, onu bloke ederken orda yaralandığını hissettim. Sonrası bu. Maçtan önce beni öldüreceğini söylüyordu. Ailesine sevgi, saygılarımı sunuyorum. Conor çok kirli dövüşüyor, eldivenimi tuttu, hakem görmesine rağmen bir şey demedi.”

THE TRILOGY ENDS IN HEARTBREAK.

Poirier writes the final chapter as the fight is called after the first! #UFC264 pic.twitter.com/V8bl8ubvV6

— UFC Europe (@UFCEurope) July 11, 2021