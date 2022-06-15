Angel Gomes’ten Jose Mourinho itirafı: İlk kez anlatıyorum…

Manchester United'ın eski futbolcusu Angel Gomes, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yaşadığı bir anıyı anlattı. Mourinho'nun, kendisini gözyaşları içinde bırakan konuşmasını ilk kez anlatan Gomes, "Benden nefret ettiğini düşünmüştüm" dedi.

Sozcu.com.tr

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U21 İngiltere Milli Takımı’nın yıldızı olan ve Manchester United altyapısında yetişen Angel Gomes, İngiliz ekibinin formasını giyerken Jose Mourinho ile arasında yaşanan bir olayı paylaştı.

Jimmy Murphy Ödülü’nü aldıktan sonra yükselişe geçmesi beklenen Gomes, ne Jose Mourinho’nun ne de Ole Gunnar Solskjaer’in gözüne giremedi. 2020’de Lille’e transfer olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski hocası Jose Mourinho hakkında gündem yaratan ifadeler kullandı.

Sports Bible’a konuşan Gomes, “Bu hikayeyi daha önce hiç anlatmadım ama bir keresinde, 21 Yaş Altı takımı ile oynadıktan sonra beni A takımla kupa maçına götürdü. Yemek masasındaydık ve Jose herkesle konuşuyordu. Sonra bana baktı ve ‘seninle s..tık’ dedi. O sırada herkesle eğleniyordu, bu yüzden şaka yaptığını düşündüm” dedi ve şöyle devam etti:

“BOKTAN OYNADIĞIMI DÜŞÜNMÜŞ OLMALI”

“Nedenini sordum ve önceki günkü performansımı gündeme getirdi. Boktan oynadığımı düşünmüş olmalı. O kadar kötü oynadığımı düşünmüyordum ama o büyük patron. Bu yüzden kötü oynadığımı düşünüyorsa, kötü oynamışımdır.”

“BENDEN NEFRET EDİYOR DİYE DÜŞÜNDÜM”

“Şunları yaptın ama bunu bunu yapmalıydın dedi. Tüm takımın önünde söyledi. Zamanında saçmalıklar yaşadım ama büyük patrondan değil. Sadece beklemiyordum. Daha gençtim ve aklımdan ‘s..tir, benden nefret ediyor’ diye geçirdim. Odama geri döndüm ve babamı aradım. Neredeyse ağlayacaktım.”

“ONUN TAKIMINDA TEKRAR OYNAMAK İSTERİM”

“Bazı arkadaşlar gelip ‘Merak etme, boşver onu, senden tepki almaya çalışıyor. O böyle biri’ dediler. Sonunda nasıl bir insan olduğunu anladım. O sadece çok ama çok tutkulu. Mourinho her zaman en iyisini isterdi ve bence benim için kolay bir yolculuk olmayacağını anlatmaya çalışıyordu. Onu bir insan olarak anlamak için çok gençtim ama artık olgunluğumla onun takımında tekrar oynamayı çok isterim. Çünkü oyuncularından en iyi şekilde yararlanıyor.”

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