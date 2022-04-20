Chelsea-Arsenal derbisinde gol yağdı: 2-4

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki Londra derbisinde gol yağmuru yaşanırken, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım biletini alma hedefindeki iki takımın maçı nefes kesti...

Sozcu.com.tr

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Premier Lig’deki son 5 maçının 4’ünü kaybeden ve üst üste 3 maçtır yenilen Arsenal, altı golün atıldığı maçta Chelsea karşısında kritik bir galibiyete imza attı.

Stamford Bridge’de oynanan maçın 13. dakikasında, Andreas Christiensen’in hatasını affetmeyen Edward Nketiah Arsenal’i 1-0 öne geçiren isim oldu. Ev sahibi Chelsea 17. dakikada Timo Werner ile skoru 1-1 yapsa da, bu golden 10 dakika sonra Emile Smith Rowe Arsenal’i yeniden 2-1’lik üstünlüğe taşıyan golü attı. Karşılıklı gol düellosu şeklinde geçen maçın 32. dakikasıda bu kez Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.

NKETIAH ŞOVA DEVAM ETTİ

İlk yarıda Chelsea savunmasına zor anlar yaşatan Nketiah, 57’de yine savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topu ağlara göndererek Arsenal’i tekrar 3-2 öne geçirmeyi başardı. Kalan dakikalarda Chelsea’nin çabası sonuç vermezken, kontrataktan farkı artırmayı hedefleyen Arsenal uzatma anlarında penaltı kazandı. Azpilicueta’nın yere düşürdüğü Bukayo Saka, 90+2’de kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA KRİTİK ZAFER

Bu sonuçla 3 maç sonra kazanan Arsenal puanını 57 yaptı ve ilk 4 içine girerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansını artırdı. Puan tablosunda 3. sırada bulunan Chelsea ise 62 puanda kaldı. Arsenal, ligde bir sonraki maçında üç gün sonra Manchester United’ı konuk edecek. Chelsea ise, evinde West Ham United’ı ağırlayacak.

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