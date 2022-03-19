Chelsea’ye 3 teklif geldi! Türk şirketten şok hata…

Rus oligark Roman Abramovich'in satışa çıkardığı İngiliz kulübü Chelsea için üç resmi teklif geldi. Her fırsatta Chelsea'yi transfer etmeye yakın olduğunu söyleyen Türk iş insanı Muhsin Bayrak ise, şok bir şekilde teklif veremediklerini açıkladı. İşte Chelsea'yi satın almak için son teklifleri veren şirketler ve detaylar...

Sozcu.com.tr

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İngiliz emlak geliştiricisi Nick Candy liderliğindeki konsorsiyum ve Chicago Cubs’un sahibi Ricketts ailesinin yanı sıra, Sir Martin Broughton ve Lord Sebastian Coe ikilisi Chelsea’yi satın almak için resmi teklifte bulundu.

İngiliz hükümetinin Rus milyarder Roman Abramovich’e yaptırım kararı almasının ardından, Chelsea’nin satış sürecini ABD bankası Raine Group yönetiyor. Tekliflerin iletilmesi için son tarih Cuma günüydü ve şu ana kadar üç resmi teklifin geldiği açıklandı.

Candy’den Cuma günü yapılan açıklamada, Güney Koreli şirketler Hana Financial Group ve C&P Sports Limited, Chelsea için 2 milyar Sterlin (2.64 milyar Dolar) teklif vermek üzere güçlerini birleştirdi. Konsorsiyumun ayrıca, Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcılarından ve ABD’deki spor takımlarında hisselere sahip başka teknoloji milyarderlerinden oluştuğu belirtildi.

“BU FIRSAT HAYATTA BİR KEZ GELİR”

Reuters’a konuşan Nick Candy, “Futbol kulüpleri son derece önemli topluluk ve kültürel varlıklardır ve bu, futbolu taraftarlara geri vermek ve onları önde gelen bir küresel futbol kulübünün merkezine koymak için hayatta karşılaşılabilecek bir fırsattır. Chelsea’nin dünyadaki en değerli ve saygın spor kulübü olmak için tüm temek özelliklere sahip olduğuna ve yaptığı her şeyde daha büyük bir iyilik için güç olduğuna inanıyorum” dedi.

C&P Sports CEO’SU Catalina Kim daha önce Hana ile bir teklif yapacaklarını söylemişti. Açıklamada, “Chelsea FC için teklifimizi hazırlama sürecindeyiz. Şaşırtıcı bir şekilde, ekonominin büyüklüğüne rağmen, şu ana kadar Güney Kore sermayesi tarafından İngiliz kulüplerine hiç yatırım yapılmadı. Şimdi değişim zamanı ve yeni bir maceraya başlamaya hazırız” ifadelerine yer vermişti.

“DOĞRU KİŞİ OLDUĞUMA İNANIYORUM”

ABD beyzbol takımı Chicago Cubs’un sahibi olan Ricketts ailesi, Reuters’a yaptığı açıklamada Citadel’in kurucusu Ken Griffin ile birlikte Chelsea için teklifte bulunduklarını doğruladı.

Eski British Airways Başkanı Sir Martin Broughton, Cuma günü geç saatlerde teklifte bulunan üçüncü taraf olmak için World Athletics Coe başkanıyla birlikte harekete geçti. Broughton şu açıklamayı yaptı: “60 yılı aşkın süredir desteklediğim bir kulübün gelecekteki başarısını ve finansal istikrarını sağlayacak bir ekip kuruyorum. Kulübün derhal devralınması ve takıma, tesislere ve ticari fırsatlara anında yatırım için hazır olan fonlarla hızlı bir satın alma ve sorunsuz bir geçiş sağlayacağız. Chelsea’yi yönetmek için doğru kişi olduğuma inanıyorum.”

MUHSİN BAYRAK: “ÇOK ÜZGÜNÜM”

Öte yandan daha önce Chelsea’yi satın almaya çok yakın olduğunu açıklayan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Cuma günü yaptığı açıklamada, şirketi AB Group Holding’in Raine Bank’a teklif vermediğini söyledi. Bayrak, AB Group’un müzayede prosedürü konusunda avukatlarının yanlış anlaşılma nedeniyle son teklif tarihini kaçırdıığnı söyledi. Bayrak, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Çok üzgünüm” dedi. AB Group’un avukatları, ABD yatırım bankası Raine Bank’a teklif vermek yerine, İngiltere Dijital, Kültür Medya ve Spor Departmanı ile temasa geçtiği öğrenildi.

KORE’NİN İLK GİRİŞİMİ DEĞİL…

Merkezi Seul’de bulunan Hana Financial Group, Güney Koreli bir yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi. Grup aynı zamanda Kore Futbol Ligi ve Kore Milli Futbol Takımı’nın isim sponsoru. C&P Sports Limited Londra ve Sul merkezli lider bir spor danışmanlık şirketi. C&P Sports, son 10 yılda Tottenham ile Kumhos Tyres, Manchester City ile Nexen Tire ve Atletico Madrid ile Hyundai Motors gibi birçok kulüple ticari anlaşmalar üzerinde çalıştı.

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