Cristiano Ronaldo, Liverpool hezimeti hakkında paylaşım yaptı

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Liverpool karşısındaki 5-0'lık tarihi hezimetin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig mücadelesinde Liverpool’a kendi taraftarı önünde 5-0 yenilen Manchester United, farklı mağlubiyetin sancılarını yaşıyor. ‘Kırmızı Şeytanlar’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, ağır mağlubiyetin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hem taraftarlara hem de takım arkadaşlarına seslendi. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan Liverpool, ikinci yarıda Paul Pogba’nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan United karşısında bir gol daha bularak maçı 5-0’lık skorla tamamladı. Diogo Jota ve Naby Keita’nın yanı sıra hat-trick yapan Mohamed Salah, Liverpool’un galibiyetinde başrol oynayan isimler oldu.

“BÜTÜN SORUMLULUK BİZDE”

İkinci yarıda attığı gol VAR’dan dönen Cristiano Ronaldo, maçtan sonra Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: “Bazen uğruna savaştığınız sonucu elde edemezsiniz. Skor istediğimiz gibi olmayabilir. Ve bunun bütün sorumluluğu bizde, çünkü suçlanacak başka kimse yok. Sürekli bizi destekleyen taraftarlarımız yine harikaydı. Bundan daha iyisini, çok daha iyisini hak ediyorlar. Bunun hakkını vermek bize kalmış. Şimdi zamanı!”

Bu gönderiyi Instagram’da gör Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi

KLOPP: “RONALDO’NUN KIRMIZI KART GÖRMESİNİ…”

Öte yandan ilk yarının son anlarında Cristiano Ronaldo ve Curtis Jones arasında yaşanan pozisyonu değerlendiren Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, ilk anda Portekizli oyuncunun kırmızı kart görmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

“Pozisyonu tabii ki gördüm ve kırmızı kart gibi görünüyordu ama topa vurduğunu ve hakemin düdüğünü duymadığını fark ettim. Cristiano’nun kırmızı kart görmesini istemiyorum. Benim için kırmızı gibi görünüyordu ama bana öyle olmadığı söylendi ve sorun değil.”