Diego Costa: Kante çok utangaç! İç çamaşırıyla duş alıyor…

2018 yılında Chelsea’den ayrılan İspanyol forvet Diego Costa, eski takım arkadaşı N’Golo Kante ile soyunma odasına yaşadığı ilginç anıları anlattı.

2016’da Leicester City’den transfer edilen Kante, Diego Costa 2018’de Atletico Madrid’e dönmeden önce İspanyol forvetle 1,5 sezon birlikte forma giydi. Costa saha içi ve dışında aykırı hareketleriyle bilinirken, Kante ise tam zıttı bir karaktere sahip. Ancak Costa’nın yaptığı açıklamalara göre, ikilinin takım arkadaşıyken iyi anlaştığı görülüyor.

Youtube’da bir kanala özel röportaj veren Costa, Kante’nin çok utangaç bir insan olduğunu söylerken, “Kante’ye şaka yaparak sarılmaya çalışırdım. Gerçekten çok utangaç. Banyoya çırılçıplak girerdim ve ‘Bana sarıl’ diye kollarımı açardım. O da ‘Hayır Diego’ diye bağırırdı. Duş alırken iç çamaşırını bile çıkarmıyordu” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından, Kante ve Costa’nın daha önce FIFA oynarken çekilen görüntüleri akıllara geldi. 2017 yılında takımın kaldığı otelde FIFA oynarken Kante’ye yenilen Costa’nın sinirlendiği ve Fransız futbolcunun da bu duruma kahkaha atarak karşılık verdiği görülüyordu.

Diego Costa losing to N’Golo Kanté on FIFA17 is amusing me… pic.twitter.com/o2fCgRHttn

— Mwas Mchelsea (@MwasMchelsea_) May 25, 2021