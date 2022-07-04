Eski Galatasaraylı Reira’ya basın toplantısında şok!

Slovenya'nın NK Olipija Ljubljana, eski Galatasaraylı Albert Riera'yı takımın başınam getirdi. Takımın fanatik taraftarları, eski teknik direktörü Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki göstermek için Riera'nın basın toplantısını bastı!

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Galatasaray’da hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapan Albert Riera, Domenect Torrent’in sarı-kırmızılı takıma vedasından sonra yoluna birinci adam olarak devam etme kararı aldı.

İspanyol antrenör, Slovenya’nın NK Olipija Ljubljana ile teknik direktörlük anlaşmasına vardı. Riera’dan önceki teknik direktör ise tanıdık bir isim, ülkemizde de takım çalıştırmış olan Robert Prosinecki idi.

TARAFTAR ÜSTLERİNE YÜRÜDÜ!

Kulübün eski teknik direktörü Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki gösteren bir grup taraftar, Riera’nın basın toplantısını bastı!

Kulübün ateşli ultra taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip Riera’nın ve kulüp görevlilerinin olduğu masaya yöneldi. Fiziksel temasın olmadığı olmadığı olayda Riera masadan kalkarak odayı terk etti.

Futbolculuk kariyerinde 2015’te Zavrc ve 2016’da Koper’de forma giyerek Slovenya tecrübeleri yaşayan Riera, kariyerinde ilk kez teknik direktör olacak. Riera’nın Olimpija Ljubljana ile ilk maçı da Lüksemburg ekibi Differdange 03 ile UEFA Konferans Ligi’nde perşembe günü olacak.

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