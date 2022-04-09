Heung-min Son hat-trick yaptı, Tottenham farklı kazandı: 0-4

İngiltere Premier Lig 31. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Tottenham, Heung-min Son'un hat-trick yaptığı maçı 4-0'lık skorla kazandı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de son haftaların formda takımı Tottenham, üst üste kötü sonuçlar alan Aston Villa’yı farklı mağlup etti.

Maçın henüz 3. dakikasında Heung-min Son’un golüyle 1-0 öne geçen ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamlayan Tottenham, 50’de Dejan Kulusevksi ile skoru 2-0’a getirdi. Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son 66. ve 71. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Ligde üst üste dördüncü maçını kazanan ve 57 puana yükselen Tottenham, Arsenal’in puan kaybetmesiyle bir maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseldi. Peş peşe dördüncü maçını kaybeden Aston Villa ise 36 puanda kaldı.