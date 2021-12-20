Jurgen Klopp çileden çıktı! ‘Benimle ne problemi var bilmiyorum’

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmaya, Jurgen Klopp ile hakem Paul Tierney arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Devre arasında soyunma odası koridorunda hakemi bekleyen Klopp, karşılaşmanın ardından konu ile ilgili açıklama yaptı.

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İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Tottenham, sahasında Liverpool’u konuk etti. 2-2 berabere biten karşılaşmada bir de kırmızı kart çıktı. Liverpool’un savunma oyuncusu Andrew Robertson, karşılaşmanın 77. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, karşılaşmanın ilk yarısında maçın hakemi Paul Tierney’nin verdiği kararlara isyan etti. Devre arasında soyunma odası koridorunda hakemi bekleyen ve Tierney ile kısa bir konuşma gerçekleştiren Jurgen Klopp, maçın ardından da konu ile ilgili açıklama yaptı.

“SEN HİÇ FUTBOL OYNAMADIN”

Tierney’nin Harry Kane’e kırmızı kart göstermesi gerektiğini, Diego Jota’nın pozisyonunda da penaltı kararı vermesi gerektiğini savunan Klopp, devre arasında bu kararları hakem ile konuştuğunu söyledi. Hakemin de kendisine “Sen hiç futbol oynamadın” şeklinde yanıt verdiğini belirtti.

Maçın ardından da hakeme tepkisini sürdüren Klopp, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Robertson’a gösterdiği kırmızı kart doğru olabilir. Ancak Kane’e de kırmızı kart gösterilmesi gerekiyordu. Eğer Robertson’ın ayağı yerde olsaydı kırılmış olabilirdi. Bir de Jota’nın penaltı pozisyonu var. Tierney, bana Jota’nın durarak penaltı kazanmak istediğini söyledi. Şut çekmek için önce durmanız gerekiyor. İkisini aynı anda yapamazsınız. Tierney’nin benimle ne problemi var bilmiyorum. Bana da sarı kart gösterdi. Ben sadece sahada adil kararlar verilmesini isterdim.”