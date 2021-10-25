Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant’tan aylar sonra gelen itiraf

Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, o gün yaşadıklarını anlattı.

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Dünya basketbolunun efsane isimleri arasında yer alan Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant, Ocak 2020’de geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ölümünü cep telefonuna gelen bildirimler sonucu öğrendiğini açıkladı.

Los Angeles Şerif Departmanı hakkında Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğraflarını paylaştığı için dava açan Vanessa Bryant, ifade verdi. BBC Türkçe’de yer alan habere göre Vanessa Bryant, vilayet avukatının kazadan ilk olarak ne zaman haberdar olduğuna yönelik sorusunu, cep telefonuna gelen bildirimlerle öğrendiği şeklinde cevapladı.

Kazayı kendisine asistanının haber verdiğini belirten Vanessa Bryant “Bana kazada 5 kişinin kurtulduğu söylendi. Ben de eşim ve kızımın da kurtulanlar arasında olduğunu düşündüm. Telefonum elimdeydi. Kocamı aramaya çalışıyordum. Sonra ise telefonuma bir sürü bildirim gelmeye başladı. Hepsinde de “RIP Kobe” (Huzur içinde yat Kobe) yazıyordu” ifadelerini kullandı.

“FOTOĞRAFLARIN PAYLAŞILMASI DOĞRU DEĞİL”

Kocasının fotoğraflarının polis memurlarından birisi tarafından bir barmenle paylaşıldığını iddia eden Vanessa Bryant “Hiç kimsenin bu türden acılar çekmemesi gerekiyor. Fotoğrafların paylaşılması doğru değil” dedi.

The Los Angeles Times gazetesi, geçen sene Şubat ayında, emniyet teşkilatında gerçekleştirilen bir iç soruşturmada bazı polislerin kurbanların fotoğraflarını paylaştığı sonucuna ulaştığını haber yapmıştı.

Mart ayında ise Vanessa Bryant, Kobe Bryant ve kızının kazadan sonraki fotoğraflarını paylaştığını iddia ettiği bazı polis memurlarının isimlerini yayımlamıştı.