Kylian Mbappe’den yıllar sonra gelen Liverpool itirafı

Paris Saint Germain ile sözleşme yenileyerek futbol dünyasını şaşkına çeviren Kylian Mbappe'den Liverpool itirafı geldi.

Sozcu.com.tr

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Bu yaz Real Madrid’e transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Paris Saint Germain ile olan sözleşmesini 2025’e kadar uzatınca futbol kamuoyu büyük bir şaşknlık yaşadı.

PSG ile yeni sözleşmeye imza attıktan sonra konuşan Mbappe, 5 yıl önce Liverpool ile transfer görüşmesi yaptığını itiraf etti. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile bir araya geldiğini söyleyen Mbappe, şu ifadeleri kullandı:

“Çok fazla değil ama kısa bir görüşmemiz oldu. Liverpool ile görüştüm çünkü annemin favori kulübü. Liverpool’u neden sevdiğini bilmiyorum, bunu ona sormalısınız. Liverpool iyi bir kulüp ve ben Monaco’dayken 5 yıl önce görüştük. Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi büyük bir kulüp.”

Mbappe’yi Paris Saint Germain’den ayıramayan Liverpool ve Real Madrid, Cumartesi günü Paris’teki Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Mbappe, Real Madrid’i reddederek PSG’de kalmasının asıl nedeninin para olmadığını söyledi. Fransız yıldız, PSG’nin kendisini takımda kalmaya ikna etmek için takım kaptanlığının yanı sıra transfer politikası ve diğer önemli kararlar hakkında yetki verdiği iddialarını kabul etmedi.