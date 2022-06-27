LAFC, Gareth Bale için David Beckham’ın Inter Miami’sine ödeme yapacak!

MLS ekibi Los Angeles FC'nin kadrosuna kattığı Gareth Bale için David Beckham'ın sahip olduğu Inter Miami'ye tazminat ödemek zorunda kalacak.

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9 yıllık maceranın ardından Real Madrid’den ayrılıp MLS ekibi Los Angeles FC’ye imza atan Gareth Bale, Amerika futbolunda bir ilginç bir olayın kahramanı oldu.

İspanya’nın AS gazetesinin haberine göre; David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’si Bale’i bu yaz ‘Transfer listesine’ koyduktan sonra transfer etmeyi umuyordu. Ancak LAFC hızlı davranarak Galli yıldızı kaptı.

MLS’teki ilginç kurala göre, ligdeki kulüpler transfer listelerine yedi oyuncu ekleyebilir ve görüşmeler olumlu sonuçlanmazsa listeden çıkarılıyor. Bir kulübün listesindeki oyuncuyla başka bir takım sözleşme imzalarsa ise tazminat ödemek zorunda kalıyor.

Futbol dünyasında daha önce görülmemiş kural için Los Angeles FC’nin Bale’i Inter Miami’nin listesinden çıkarmak için 50 bin dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.