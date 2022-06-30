Lille kabul etti! Zeki Çelik’in yeni adresi Roma oldu

Jose Mourinho'nun takımı İtalya Serie A ekibi Roma, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de 4 sezondur forma giyen Zeki Çelik'i 7 milyon Euro bedelle transfer etti.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Zeki Çelik için yaz başından bu yana markajda olan İtalya Serie A ekibi Roma transferi bitirdi!

2018 yılında TFF 1. Lig’de mücadele eden İstanbulspor’dan transfer edilen Zeki’nin Lille ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecekti. Jose Mourinho ile geçen sezon UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Roma, 25 yaşındaki milli sağ bek için 8 milyon Euro isteyen Lille’i ikna etti.

Lille sonraki satıştan yüzde 15 pay da isteyerek Roma’nın 7 milyon Euro’luk teklifini kabul etti.

4 sezonda Lille formasını 143 terleten Zeki Çelik, 8 gol atıp 14 asist yaptı.

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile de birlikte Lille’de forma giyen Zeki, Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.

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