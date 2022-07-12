Mo Farah hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

Britanyalı Olimpiyat yıldızı atlet Sir Mo Farah, hayat hikayesi ile ilgili şok bir itirafta bulunurken, gerçek adını da açıkladı.

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Somali asıllı Britanyalı Olimpiyat şampiyonu atlet Sir Mo Falah, İngiltere’ye nasıl geldiğine ilişkin gerçeği ilk kez açıkladı. BBC’de hakkına yayınlanan ‘The Real Mo Farah’ adlı belgeselde konuşan Mo Farah, daha önce yaptığı “Ailem mülteci olarak Somali'den Britanya'ya gitti” şeklindeki açıklamayı değiştirdi.

Çocukken insan kaçakçıları tarafından Britanya’ya getirildiğini belirten Mo Farah “Henüz 9 yaşında, hiç tanımadığım bir kadın tarafından İngiltere’ye getirildim. Yıllarca başka bir ailenin çocuğuna bakmaya zorlandım. Bunu yıllarca içimde tutmaya çalıştım. Ancak insan kaçakçılığına dikkat çekmek için açıklamaya karar verdim. Beni şanslı yapan koşabiliyor olmamdı. Benin kadar şanslı olmayan insan kaçakçılığı kurbanı birçok insan var” dedi.

“BEN O DEĞİLİM”

Mo Farah isminin kendisine insan kaçakçısı Muhammed Farah isimli kadın tarafından verildiğini de belirten yıldız sporcu “İtiraf etmem gerekirse ben zannettiğiniz kişi değilim. Birçok insan beni Mo Farah olarak tanıyor. Ancak benim adım bu değil. Ben o değilim. Asıl adım Huseyin Abdi Kahin. Mo Farah ismi beni İngiltere’ye kaçıran kadın tarafından verildi” ifadelerini kullandı.

Babasının Somali’deki iç savaş sırasında öldüğünü söyleyen Mo Farah “Britanya’ya getirilirken beni annemden ayırdılar. Ben Avrupa’da ailemle birlikte yaşayacağımı sanıyordum. Ancak beni kaçıran kadın tarafından aile içi şiddet mağduru gösterilen belgeleri görünce başımın belada olduğunu anladım” şeklinde konuştu.

Dört Olimpiyat altını kazanan ilk İngiliz atletizm sporcusu olarak tarihe geçen Mo Farah, çocuklarının onu geçmişiyle ilgili gerçeği itiraf etmesi için motive ettiğini de sözlerine ekledi.