Schalke 04’ten Gazprom kararı!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından siyasette olduğu gibi spor kamuoyunda da tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04, uzun yıllardır ana sponsoru olan Rus enerji firması Gazprom ile olan anlaşmasını askıya aldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatı sonrası dünya spor kamuoyu bu saldırıya sessiz kalmazken, Almanya’nın önemli kulüplerinden Schalke 04 ses getiren bir karar aldı.

Alman kulübü, ana sponsoru olan Gazprom’un adını formasından sildiğini açıkladı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, “Schalke 04, son birkaç gündeki olaylar, gelişmeler ve tırmanış nedeniyle ana sponsoru olan “GAZPROM” yazısını formalardan kaldırmaya karar verdi. Bu Bunun yerine, formanın göğsünde “Schalke 04″ yazacak” denildi.

Öte yandan ilerleyen günlerde yeni kararlar alınabileceği de belirtildi.

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