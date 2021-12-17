Steven Caulker milli takımını değiştirdi! Afrika Uluslar Kupası şansı…

Süper Lig'de Gaziantep FK'da mücadele eden savunma oyuncusu Steven Caulker, daha önce İngiltere Milli Takımı forması giymesine rağmen FIFA'nın özel izniyle milli takım tercihini değiştirdi. Caulker, bu sayede Ocak 2022'de başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası'nda oynayabilecek.

Sozcu.com.tr

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Daha önce İngiltere Milli Takımı’nda oynayan Gaziantepli savunmacı Steven Caulker’ın, Sierra Leone Milli Takımı forması giymesine izin verildi. Bir dönem Tottenham ve Liverpool formaları giyen 29 yaşındaki futbolcusu, bu kararla birlikte Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edebilecek. Caulker, babası tarafından dedesi Batı Afrika ülkesinden geldiği için Sierra Leone forması giymeye hak kazandı.

Sierra Leone Federasyon Başkanı Thomas Daddy Brima, BBC Sport Africa’ya yaptığı açıklamada, “FIFA, oyuncunun statüsünü Leone’yi temsil etmesi için temize çıkardı” ifadelerini kullanarak haberleri doğruladı. 2012’de İsveç’e karşı bir hazırlık maçında İngiltere formasını giyen Caulker, gol atmayı da başarmıştı. Deneyimli savunmacı o maçtan sonra bir daha İngiltere Milli Takımı’nın formasını giyemedi.

Afrika Uluslar Kupası 9 Ocak’ta Kamerun’da başlaması planlanıyor. Covid-19’un hızla yayılan Omicron varyantına rağmen, turnuvanın planlandığı gibi düzenlenmesi bekleniyor. Sierra Leone’un grubunda Cezayir, Fildişi Sahili ve Ekvator Ginesi yer alıyor.

KLOPP LIVERPOOL’A TRANSFER ETMİŞTİ

2009-2013 yılları arasında sadece 18 kez Tottenham forması giyen Caulker, 2016’da QPR’dan Liverpool’a kiralık olarak geldi. O dönem Jurgen Klopp’un bu transferi şaşkınlıkla karşılandı ve başarılı savunmacı sadece 3 kez oyuna girebildi. Bu maçlarda ise, Klopp onu forvet hattında gol araması için oyuna soktu.

VITOR PEREIRA İSTEMEYİNCE…

Caulker 2019’da Türkiye’ye transfer olmadan önce Cardiff ve Southampton takımlarında da forma giydi. Ardından Alanyaspor’a gelen Caulker, bu sezon başında Fenerbahçe’ye transfer oldu ancak, Vitor Pereira’nın planlarında yer almayınca Gaziantep FK’ya kiralık olarak gönderildi.