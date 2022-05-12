Tottenham, Şampiyonlar Ligi aşkına derbide Arsenal’a fark attı: 3-0

Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Tottenham ile Arsenal'ın kapışmasından 3 gol ve 1 kırmızı kart çıktı. Tottenham aldığı 3 puanla farkı 1'e indirip umutlarını son iki maça taşıdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig’in 22. haftasında oynanmasın gereken ancak ertelenen Tottenham, Arsenal mücadelesi son iki haftaya girilirken oynandı. White Hart Lane’de oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi yarışında kritik 3 puanı kaptı.

Manchester City, Liverpool ve Chelsea’nin ardından Devler Ligi’ne giden 4. takım olmak isteyen iki Kuzey Londra ekibinin karşılaşmasında Arsenal kazansaydı bileti cebine koyacaktı. Ancak Tottenham, heyecanı son iki haftaya taşıdı.

Tottenham 4 maçtır kazanan Arsenal karşısında 22. dakikada Kane’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekipte Holding 26 ve 33. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı. 37’de Kane yine sahneye çıkarak skoru 2-0’a getirdi. Şampiyonlar Ligi içi kritik öneme sahip olan derbide son sözü 47. dakikada Güney Koreli yıldız Heung-Min Son söyledi.

Geride kalan dakikalarda skor değişmedi. Bu sonuçla 5. sıradaki Tottenham 65 puana yükselirken, Arsenal 66 puanla 4. sırada haftayı tamamladı.

Ligin son iki maçında Tottenham, Burnley ve Norwich City ile; Arsenal ise Newcastle United ve Everton ile karşılaşacak.