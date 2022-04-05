Wayne Rooney’den Cristiano Ronaldo ve Paul Pogba yorumu

Manchester United'ın efsane futbolcusu Wayne Ronney, eski takımının formasını giyen Paul Pogba ve Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de Derby County’de teknik direktörlük yapan Manchester United efsanesi Wayne Rooney, kulübün mevcut durumu hakkında önemli tespitlerde bulundu.

2004-2017 arasında MANU formasıyla 559 maça çıkan Rooney, Manchester United’ın megastarlar Cristiano Ronaldo (37) ve Paul Pogba (29) ile yollarını ayırması gerektiğini söyledi.

‘RONALDO ESKİSİ GİBİ DEĞİL’

Bir dönem Ronaldo ile MANU’da birlikte forma giyen Rooney, “Kulübün geleceğine baktığınızda, önümüzdeki iki veya üç yıl içinde Manchester United’ı canlandırmak için genç ve başarıya aç oyuncular seçilmeli. Bu Cristiano değil. Belli ki 20’li yaşlarındaki gibi bir oyuncu değil. Gol için bir tehdit ama oyunun kalanı için genç oyunculara ihtiyacınız var” ifadelerini kullandı.

‘POGBA FRANSA’DA FARKLI OYNUYOR’

2016’da 105 milyon Euro’ya United’a dönen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Pogba’nın da takımdan ayrılması gerektiğini belirten Rooney şu ifadeleri kullandı: “Ayrılması onun için de daha iyi olacak. Paul kendine karşı dürüstse, United’a döndüğünden beri beklenen etkiyi yaratamadığını fark eder. Onu Fransa Milli Takımı ile oynarken de izliyorum ve orada tamamen farklı bir oyuncu. Manchester’da işler iyi gitmedi.”