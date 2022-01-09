Xavi Hernandez: ‘Utanç verici, aptalca!’

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Granada ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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La Liga’da Granada ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Barcelona büyük hayal kırıklığı yaparken, Teknik Direktör Xavi Hernandez maç sonunda itirafta bulundu.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Luuk de Jong’un 57. dakikadaki kafa golü Barcelona’yı öne geçirdi. Ancak genç futbolcu Gavi’nin 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla Barcelona 10 kişi kaldı. Dakikalar 89’u gösterdiğinde ev sahibi Granada Antonio Puertas ile golü bulunca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

“UTANÇ VERİCİ! APTALCA…”

“Utanç verici bir skor ama bu bizim hatalarımızın sonucu” diyen Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir tecrübe eksikliğinin göstergesi. Kırmızı kart bizi zayıflattı ama hatalarımzıdan dolayı kaybettik. Çok önemli iki puan kaybettik. Rakibe değil, bize kalan bir şey. Aptalca toplar kaybettik. Eve mutlu gitmiyoruz. Kızgınız. Öz eleştiri yapmalıyız.”

“KONTROL ETMEYİ BİLMİYORUZ”

Katalan ekibinin teknik adamı, özellikle öne geçtikten sonra skoru koruyamamalarına tepki gösterdi: “En zor olanı golü attıktan sonrası. Osasuna’yla berabere kaldığımız maçta da aynı hikaye oldu. “Oyunu nasıl kontrol edeceğimiz bilmiyoruz. Maçı bitirmemiz gerektiğinde gerilemeye başladık. Kazanmak için daha fazla gol atmalıyız. Hatalar yaptık. Büyümek istiyorsak, bunu şimdi yapmalıyız.”

“ONDAN FAZLASINI İSTEYEMEYİZ”

Gavi’nin geç müdahaleleri nedeniyle gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Xavi, bu olayın maçın kaderini değiştiren bir an olmasına rağmen, kariyerinde ilk kez oyundan atılan 17 yaşındaki genç futbolcuyu eleştirmek istemedi:

“Hakem bu kararları vermek için orada. Karışmak bana düşmez. Tecrübe ve bilgi maç yaparak kazanılır. Gavi’den daha fazlasını isteyemeyiz. Bize çok şey veren bir oyuncu ve oyundan atılması da bizi zayıflattı açıkçası.”

Granada karşısında alınacak bir galibiyet, Xavi’nin takımı devralmasından bu yana takımı ilk kez ilk dörde sokabilirdi. Ancak beraberlik, 20 maçta 32 puanla altıncı sırada yer almalarını sağladı. Yedi lig maçında yenilmeyen Granada ise 24 puanla 12. sırada bulunuyor.

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