Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

A Milli Takım dönüşü corona sayısı arttı! Zeki Çelik de corona çıktı

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli futbolcu Zeki Çelik'in corona virüse yakalandığını açıkladı. A Milli Takımımızın oynadığı 3 maç sonrasında corona virüse yakalanan futbolcuların sayısı dikkat çekti

Güncellenme: 15:18, 02/04/2021
Spor HaberleriFutbol
A Milli Takım dönüşü corona sayısı arttı! Zeki Çelik de corona çıktı

A Milli Futbol Takımı’nda corona virüse yakalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Mehmet Zeki Çelik’in korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Fransız ekibinin Teknik Direktörü Galtier, Paris Saint-German’in maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Zeki Çelik korona virüse yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek” ifadelerini kullandı.

Millilerde daha önce İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Zeki Çelik, Emre Kılınç, Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Dorukhan Toköz kadrodan çıkarılmıştı.

Galatasaray’da milli takımlardan dönen Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, Hatayspor maçının kadrosuna dahil edilmezken; Juventus da Merih Demiral’ın corona virüse yakalandığını açıkladı. Beşiktaşlı Cenk ve Dorukhan da Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

İlginizi ÇekebilirA Milli Takım'ın aldığı prim dudak uçuklattı!A Milli Takım'ın aldığı prim dudak uçuklattı!İlginizi ÇekebilirMilli futbolcu Kenan Karaman corona virüsüne yakalandıMilli futbolcu Kenan Karaman corona virüsüne yakalandı
A Milli Takım Almanya Avrupa Cenk Tosun Corona Dünya Kupası Fransa Futbol Galatasaray Hatayspor İrfan Can Kahveci Juventus Karaman Kasımpaşa Lille TFF
Yayınlanma Tarihi:15:16,