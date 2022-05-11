Abdullah Avcı: Emniyet kontrol etmiyor mu?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor’a 4-2 mağlup olan Trabzonspor, turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor taraftarının sahaya yabancı madde atmasını eleştirdi.

Tribünlerden birçok yabancı madde atıldığının altını çizen Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu ülkenin takımıyız. Bu senenin Anadolu'daki Türk futbolunda önemli işler yapmış takımız ve şampiyon takımıyız. En azından bir hoş geldin denilebilirdi. Şampiyon takımı Avrupa'da örnek gösteriyoruz ya… Gelen takımı şampiyon oldu diye alkışlıyorlar. Bunu da bekledik ama olmadı. Stadyuma alınanları emniyet kontrol etmiyor mu? Sahaya her türlü yabancı madde atıldı. Bugün patlayıcı madde, jeton, çakmak, pet şişe… Yedik de yedik. Kulübede silahın dışında her şey patladı. Ben bu oyun adına üzülüyorum. Sonuçlar alınabilir, kupa alınabilir. Lig alınabilir veya kaybedilebilir. Biz bu yaraları bu şekilde açmamamız lazım. Diğerlerine bu şekilde örnek olmamamız lazım. Ben bu oyunun içerisinde kalmayan oyuna saygı gösterme, kazananı alkışlamaya devam edeceğim. Bu şekilde yaptığımız sürece bunun hiçbir zaman karşılığı olmayacak. Hep üzülerek, başkalarını örnek göstererek bunu anlatacağız”

“O GOLÜ YEMEMEMİZ GEREKİYORDU”

Karşılaşmayı da değerlendiren Abdullah Avcı “Bugün buraya geldiğimizde tabii ki de rakibimizin iştahlı, arzulu ve baskılı en önemli hedeflerinden bir tanesi final oynamak. Bizim 1-0'lık avantajımız vardı. Bir kalitemiz vardı. O şekilde geldik. Penaltı ve 1-0 ile başladık. Ondan sonraki süreçte özellikle topa sahip olurken, ikinci pastan kaybettiğimiz toplarda rakibe ilk yarı itibariyle Kayserispor'u devreye soktuk. Duran top oldu, korner oldu. Rakibin iştahını ve arzusunu artırdık. Devrede 1-0'ı bulduk. Orada taktiksek bir değişiklik yaptık. İkinci yarının başında oyuncumuza çarpıp kalecinin kontrpiyede kalıp yediğimiz gol. Arkasından Kayserispor'un iştahı daha fazla artmaya başladı. İkinci golü buldular. Sonrasında oyunda önemli denge kurduk ve topa sahip olarak doğru oynamaya başladık ve golü bulduk. Oyun tam biterken penaltı pozisyonu oldu. Sonrasında bizim gibi bir takımın oyunun o bölümünde tekrar pozisyon verip o golü yememesi gerekiyordu. Rakibi iştahı ve arzusundan dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.