Acun Ilıcalı bu kez İngiltere’den Hull City takımını aldı

Daha önce Hollanda'dan bir kulübün hisselerini alan ancak bu ortaklığı uzun süreli olmayan Acun Ilıcalı, İngiltere Championship (2.Lig) ekibi Hull City'nin hisselerini aldı. Ilıcalı'nın hedefi takımı Premier Lig'e yükselip kulüpte Türklere de görev vermek.

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Yapımcı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, geçen sene hisselerini aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard’da işlerin istediği gibi gitmemesinin ardından ortaklıktan çekilmişti. Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere’ye dikti.

Hull Daily Mail’in haberine göre, 52 yaşındaki Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City’yi 30 milyon Sterlin ödeyerek satın aldı. Eğer takım Premier Lig’e çıkarsa 20 milyon Sterlin ek bir ödeme daha yapılacak.

TAKIMA TÜRKLERİ KATMAK İSTİYOR

İngiliz basını, Acun Ilıcalı’nın Hull City’yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altını çizdi. Ilıcalı’nın bu konuya ilişkin sözlerine de yer verildi. Acun Ilıcalı “Hull City’nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak” sözlerini kullanmıştı.

2016-2017 sezonunda Premier Lig’den düşen Hull City, bu sezon Championship’te 14 maç sonunda 22 sırada yer alıyor.

“HULL CITY HAYALİM” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı, “Hull City’yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek” ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı yaptığı açıklamada Hull City’yi gelecek yıllarda Türk teknik direktörlerin çalıştırabileceğini belirtmişti.

ALLAM TAKIMINI ADINI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Mısırlı Allam tarafından 2010’da satın alınan Hull, 2013’te Premier Lig’e yükselmişti. Yaptığı milyonlarca pound harcamanın ardından takımın adının Hull City Tigers yapma isteğinin kabul edilmemesiyle Mısırlı iş insanı kulübü satılığa çıkardı.

Hull City, İngiltere’de 1904 yılında kuruldu. Kehribar-Siyah renklere sahip kulüp maçlarını 25 bin 450 kişilik KCOM Stadyumu’nda oynuyor. Kulüp tarihi en başlarılı dönemini 2014 yılında FA Cup finaline yükselerek elde etmiştir. Finalde Arsenal, rakibini 3-2’lik skorla mağlup ederek kupaya uzandı.