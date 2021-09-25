Adana Demirspor Gaziantep FK karşısında farka koştu
Sahasında Gaziantep FK'yi konuk eden Adana Demirspor, rakibini farklı mağlup etti.
Süper Ligin 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında 3-0 geriden geldiği maçta 3-3 berabere kalmayı başaran Adana Demirspor, Gaziantep FK karşısında aldığı farklı galibiyetle çıkışını sürdürdü.
Adana Demirspor’un gollerini Yunus Akgün, Caulker (Kendi kalesine), Balotelli ve penaltıdan Assombalonga kaydetti.
Bu galibiyetle Adana Demirspor’un puanı 9’a yükseltirken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 3′ Adana Demirsporun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
- GOL! 11′ Adana Demirspor öne geçti. Vargas’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün’ün bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
- 21′ Sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Oğuz Ceylan çizgiye kadar inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Muhammet’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
- 57′ Adana Demirspor kontra atağında kendi yarı alanından hızla çıkan Yunus Akgün, metrelerce topla koşarak pasını ters taraftaki Balotelli’ye verdi. Balotelli’nin kaleyi görür görmez vurduğu şutta top dışarı çıktı.
- GOL! 65′ Adana Demirspor farkı 2’ye çıkardı. Kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Assombalonga sağdan çizgiye inip, sert bir orta kesti. Caulker’a çarpan top ağlara gitti: 2-0.
- 72′ Gaziantep FKnin rakip ceza sahasına yakın mesafeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Muhammet geçti. Bu futbolcunun vuruşunda top çok az auta gitti.
- GOL! 78′ Gaziantep savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Sinan Kurt’un önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını sol çaprazdaki Balotelli’ye verdi. Balotelli’nin bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
- 84′ Adana Demirspor penaltı kazandı. Hızlı rakip ceza sahasına giren Djilobodi’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.
- GOL! 85′ Penaltı atışını kullanan Assombalonga topu ağlara gönderdi: 4-0.