Adana Demirspor, Montella ile uçuşa geçti!
Ligin ilk 4 haftasında 2 puan toplayan Adana Demirspor, 5. haftada takımın başına geçen Montella ile formunu Antalyaspor karşısında da sürdürdü ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak son 4 maçta 10 puan kazanmayı başardı.
Samet Aybaba’nın ayrılığı sonrasında Vincenzo Montella’yı takımın başına getiren Adana ekibi, İtalyan teknik adamla çıkışını sürdürdü.
42. dakikada Balotelli’nin golüyle 1-0 geçen Adana Demirspor, 59. dakikada Bünyamin Balcı’nın golüne engel olamadı: 1-1.
Dakikalar 79’u gösterdiğinde Vargas’tan çok şık bir gol geldi! Arjantinli oyuncu ceza sahası dışından topu çok iyi kontrol edip şutunu çekerek kaleci Boffin’i çaresiz bıraktı takımını Adana Demirspor’u 2-1 öne geçirdi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor 12 puana yükselirken, Antalyaspor 8 puanda kaldı.