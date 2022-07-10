Adana Demirspor, Onyekuru’yu kiraladı
Adana Demirspor, bonservisi Olympiakos'ta bulunan 25 yaşındaki Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Galatasaray’da kiralık olarak farklı dönemlerde forma giyen Henry Onyekuru’yu kadrosuna kattı.
Transfer dönemi başından bu yana Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor’a önerilen Nijeryalı futbolcu, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık anlaşmasına vardığı Adana ekibine imza attı.
Adana Demirspor Kulübü yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, Henry Onyekuru ile satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalamıştır” ifadelerin yer verdi.
Galatasaray’da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos’ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Hoşgeldin Henry Onyekuru!@henryconyekuru pic.twitter.com/Xu9Az7yfSk
— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 10, 2022