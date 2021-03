Ahmet Nur Çebi: ‘Adalet duygusunun olmadığı yerde huzur olmaz’

Yayıncı kuruluş beIN Sports’ta yayınlanana BeUnited programında Güntekin Onay’ın konuğu olan Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı’ndaki görevine dair detaylar veren Çebi, futboldaki adaletsizlik duygusunun yarattığı infialden bahsetti. TFF kurulları ve yayıncı kuruluşla ilgili sorunlardan bahseden Çebi, ses getirecek açıklamalar yaptı.

Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları:

“Beşiktaş’a daha fazla zaman ayırmam gereken bir sürecin içerisindeydik ve zaman istedim arkadaşlardan. Mehmet Sepil görevi bırakmak üzereydi, ben de ‘Yapmamı istiyorsanız 3-5 ay daha erteleyelim’ dedim. Diğer kulüp başkanı arkadaşların da ısrarıyla görevi üstlendim. Ağır bir yük olduğunu kabul ediyorum ama altından kalkmak zorundayız. Kulüpleri temsil ediyorsunuz, aynı zamanda gizli de olsa bir görev daha var. Birlik ve beraberliği sağlamak için önemli bir görevim olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra olacak başkanlar için de geçerli bu.”

“İTİŞ, KAKIŞ, HOŞ OLMAYAN SÖYLEMLER…”

“Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Bunlardan kaçamayız. Her zaman söylüyorum, futbolun en güzel tarafı sahada oynandığı zaman içerisindeki keyiftir. Bittikten sonra 5-10 dakika keyfini sürersiniz, arkadaşlarınızla şakalaşırsınız. Bu burada kalmalı ve bir sonraki haftayı beklersiniz. Aradaki itiş, kakış ve hoş olmayan söylemlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Taraftarlar da bizlerin mesajlarıyla bunlardan uzaklaşabilirler. Sahada taraftar olmanın keyfini yaşatmalıyız ve görev olarak taraftarımıza bunu vermeliyiz. Bunun için kulüp başkanlarına ve yöneticilerine önemli işler düşüyor.”

“ADALETİN OLMADIĞI YERDE HUZUR OLMAZ”

“En önemli şey insanın kaldıramadığı, zorlandığı adaletsizlik ve haksızlık duygusu, bunu yaşadığınızı hissettiğiniz zaman infial ediyorsunuz. Bütün mesele infial etmemek için gerekli sabrı göstermelisiniz ama birinci vazife de size haksızlık ve adaletsizliği yapanların bu tavrından uzaklaşmalıdır. Tek taraflı bir iş değil. Ben sabırlı olabilirim ama bir yere kadar. Karşı tarafın da bunu bir dereceden sonra durdurması ve tamamen ortadan kaldırdığını bize hissettirmesi lazım. Adalet duygusunun olmadığı yerde huzur olmaz.”

“BAZI YORUMCULARIN SAKİNLEŞMESİ GEREKİYOR”

“Futbolda adalet nedir? Gelirin iyi paylaşılması lazım. Hakemlerin az hata yapması, mümkün olduğu kadar hiç yapamaması lazım. Taraftarın kendini kötü hissettiği anlar oluyor. Hakemlerin hata yaptığı anlar, taraftarın kendini kötü hissettiği anlar. Hocalarımız çıkıyor, hakemlerle ilgili yorum yapıyor. Maçı kaybetmiş veya maç istediği gibi yürümemiş. Bir taraf daha var ki, televizyon programları var. Maçların bittiği saatlerde tartışmalar başlıyor. Bazı programlarda, bazı yorumcuların hakemleri eleştirdiğini görüyoruz. Bazı programlar hakemlerin tartışıldığı programlar haline gelmiş. Bu programlar taraftarlar tarafından etkileniyor. Biz bir şey söylediğimizde aynı yorumcular bize tepki gösteriyor hakemleri eleştiremezsiniz diye. Peki siz bu hakkı nereden buluyorsunuz? Onların da bunu yaparken dozunu bilmesi gerekiyor. Sadece hocalar, başkanlar, yöneticiler, futbolcular değil, bazı yorumcuların da bu konularda sakinleşmesi gerekiyor.”

“TFF KURULLARININ STANDARDI YOK”

“TFF kurullardan oluşuyor. Bu kurulların sağlıklı çalışmadığı, adil olmadığı şeklinde algılar var. Bugüne kadar bu algıların yıkılması mümkün olmadı. Bazı konularda hak veriyorum. Standart yok. Bu kurulların federasyondaki seçim şeklinin değiştirilmesi, görev almadan önce nasıl seçileceği konusunda bazı kulüplerin talepleri oldu. Biz de destekliyoruz. Kurullar artık genel kurul üyelerinin oylarıyla seçilsin. Bununla ilgili de yapılabileceği yer genel kuruldur. Veya Spor Bakanlığı’nın hazırladığı Spor Yasası’na ekle yapılır. Geçen yıl bu treni kaçırdık. Bakanlığın hazırladığı yasaya konulursa çözülecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kurulları uygun bulmadı zaten.”

“BAŞKA ÇARENİZ KALMADI”

“Kulüpler pandemiden ağır bir darbe aldı ama ondan önce de vaziyetimiz iyi değildi. Bu kadar kaynak Türk futboluna aktarılırken, bir şekilde geri ödenmesi gerekiyor. Bunun için kulüpleri yöneten kişilerin sağlıklı idare etmesi gerekiyor. Yapmaması gereken şeyi yapıyorsa cezalandırılması gerekiyor. Bununla ilgili Spor Yasası’nda yöneticilerin sorumluluk ve ceza alması konusunda hazırlanıyor. Başka detayları da var. Asıl neden ve sebep, yönetici arkadaşların bu değerli kulüplere zarar verecek tavır ve davranışlardan uzak durmasını sağlamaktır. Başarı istiyorsan çok iyi scout yapacaksın ve kulüplerinize hem başarıyı hem ekonomik getiriyi sağlayacaksınız. Bu anlaşmanın içeriğine baktığınız zaman başka çareniz kalmadı. Gelire göre gider, bunun dışına çıktığınızda hiçbir şekilde lisans alamayacaksınız. Gelirinizin bir kısmını bankalara, geri kalan kısmıyla da takımınızı yapacaksınız.”

“O ZAMAN CANIMIZ YANMIŞTI”

“Gelirimiz zaten giderimizi karşılamazken, mevcut olan gelir 3’te 1 oranında düştü. Bunların telafisi umarım pandemi çabuk biter. Seyirci gelirini başka türlü getiremezsiniz. Bu açığı yayın ve sponsor gelirleriyle sağlayabilirsiniz. O firmaların da bu ekonomide kayıplarda bulunduğunu görürseniz orası da yok. Geriye yayın geliri kalıyor. Yayıncı kuruluşlarımızla iyi ilişkilerimiz olması gerekiyor. Günlerce, aylarca yayın gelirleriyle ilgili şeyler söylendi. Korsan yayınların önüne geçilmesi gerekiyor. Böyle bir adım attık. Umarım bu yayınların korsan taraflarını kaldırırız da yayıncının gelirlerini artırırız ve gelir sağlarız. Geçmişte bazı şeyler olur. Yapılmış şeyleri negatif görmüyorum. O zaman canımız yanmıştı. O tepkilerin sonucunda pozitif adım atabilmek önemli. Yayıncı kuruluşun içinde bulunduğu durumu saygıyla karşılıyorum ama bizler de kulüpler olarak Lig A.Ş. gibi bir kuruluş kurarak yayıncı kuruluşlarla pazarlık yapmak gibi planımız olduğunu söylemek zorundayız.”

“YAŞLILAR HATA YAPANA KADAR GENÇLER YAPSIN”

“Genç hakemlerin taraftarıyım. Yaşlılar hata yapana kadar, bırakın gençler yapsın. Yaşlıların yaptıklarını kaldıramıyoruz. En azından genç nesil geliyor, bedel ödüyoruz deriz. Hakemlerle ilgili dertlerimizi anlatamıyoruz zannedersem. Federasyon başkanı diyor ki, Türk hakemlerimiz çok iyidir, yurt dışına hakem yolluyoruz. Benim derdim o değil. Bizim hakemlerimiz gidebiliyorsa gitsin, ama bize de gelsin. Derbide maç yöneten hakemlerimiz ya mimlenmişler. Hakemin adı açıklanıyor, hemen geçmişte şu kadarını kaybettik bu bize yaramaz. Daha hakemlerimiz maça çıkmadan darbeyi yiyorlar. Sırf yabancı hakem derken, kendi hakemlerimize yapılan bu baskı yüzünden söyledim. 50 yıldır gazetelere bakıyorum hâlâ hakemler tartışılıyor. Mühim olan maça çıkacak olan hakemin baskı altında olmaması.”

“EĞER DOĞRU YOLDA YÜRÜMEZSEK…”

“Geldiğim zaman içinde bulunduğum durumu Beşiktaş camiasına anlatmaya çalıştım. Ben tek başıma bir şey yapamam. Camia yanımda olmazsa başarılı olamam. Bunu anlatırken bazıları tarafından eleştirildim. Negatif mesaj verme, pozitif ol. Kardeşim sen önce bir durumunu gör. Ben önce bunu anlatmalıyım. Bu kamuoyunda yanlış bir algı yaratıldı. Sürekli ağlayan başkan, pozitif ol, şunu yap bunu yap. Ben pozitifim. Şikayetlerimi anlatırken bu takımın şampiyonluğa gideceğimizi de söylüyorum. Ben camianın bir parçasıyım. Herkesin en az benim kadar her şeyi bilmesi gerekiyor. Hiçbir zaman için umudumu kaybetmedim. Her ne kadar ufak tefek yanlış ve art niyetli sesler gelse de, kulaklarınızı tıkayın, bana inanın. Gideceğim gün ben size neler yaptığımı açık yüreklilikle itiraf edeceğim. Şu anda yapılan Bankalar Birliği anlaşmasının her şeyi çözdüğü düşüncesi var. O da yanlış. Biz sadece nefes alabildik. Eğer doğru yolda yürümezsek kulübümüz için kötü günlere sebebiyet vereceğiz.”

“ERKEN HAVAYA GİRMEMEMİZ GEREKİYOR”

“Şampiyonluk havasına girebilirsiniz ama olmuş gibi davranamazsınız. Önümüzde 11 maç var. Hatta kupa maçımız da var. Önümüzde zor günler var. Pandeminin verdiği yük var. Sadece parasal değil, fiziksel olarak da etkileniyorsunuz. Rakiplerimiz de bizimle mücadele edecekler. İyi ki varlar. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un olmadığı yerde Beşiktaş’ın şampiyonluğu ne ifade eder? Anadolu takımlarımızın da başarılı olduğunu görüyoruz. Bizlerle çata çat maç yaptığını görüyoruz. Bunların arkasında tek bir sebep var. Haksız rekabet ortadan kalkmak üzere. Daha önce siz 10 liralık topçu alırken öbürü 1 liralık alabiliyordu. Makas kapanıyor. Türk futbolundan keyif alıyorum. Rakiplerime saygı duyuyorum ama gönlümden Beşiktaş’ın şampiyon olmasını geçiriyorum. Ama erken havaya girmememiz gerektiğini söylüyorum.”

“SERGEN HOCA İLE UZUN YILLAR DEVAM EDECEĞİZ”

“Sergen hocamız uzun yıllardır Türk futbolunda teknik direktörlük hizmeti veriyor. Beşiktaş’a onu getiren başkan ve yönetim kurulu olarak doğru iş yapmış olmaktan dolayı keyif alıyorum ve onur duyuyorum. Onu göreve davet etmekle duygularımı ifade etmiş oldum. Hocamızın bizim için kıymeti değerlidir. Beşiktaş’ın özünden gelmesi ayrı keyiflidir. Düzgün biridir. Çalışkandır, tekniği kuvvetlidir. Akıllıdır, zekidir. Hocamın meziyetleri üst düzeyde. Kendisiyle uzun yıllar görev yapmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Kontratla ilgili gündeme getirilen şeyler oluyor. Bizim hocamızla derdimiz yok. Beşiktaşlılar bunu yokmuş kabul etsinler. Her dakika hoca değiştiren değil, 10 yıl hoca değiştirmeyen bir kulüp olmayı Sergen hoca ile başarırsak mutlu olurum.