Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 2021 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akatlar Spor Salonu'nda düzenlenen Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu ve Başkan Ahmet Nur Çebi, idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Çebi ve yönetimi, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Ahmet Nur Çebi ile yönetiminin idari yönden ibrasına 79 kişi ret oyu kullanırken, mali yönden ise 59 kişi bu şekilde oy verdi. Beşiktaş’ın 2022 yılı bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, oylamanın ardından toplu fotoğraf çektirdi.