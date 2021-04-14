Ahmet Nur Çebi’den Mustafa Cengiz’e yanıt: ‘Mesajıma cevap vermedi’

Beşiktaş’ın sponsorluk toplantısında gündeme dair açıklamalar yapan Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in sözlerine yanıt verdi.

GS TV’de katıldığı bir programda hakemleri ve MHK’yı topa tutan Cengiz, MHK Başkanı Serdar Tatlı’yı istifaya davet etti. Süper Lig’de kurgulanmış bir tiyatro olduğunu söyleyen Cengiz, “MHK’nın hakemlere söz geçireceğine de inanmıyorum. MHK maalesef fonksiyonunu yitirmiştir. Serdar Tatlı görevini sonlandırsın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kulüpler Birliği’nde Ahmet Nur Çebi’nin başkan seçilmesinin usulsüz olduğunu savunan Cengiz, “Bizimkinin adı Kulüpler Birliği, ‘union’. Birlik mi, değil. Birlik olması mümkün mü? Değil. Başkanlık seçimi diye bir şey de yok. Seçim olmadı. Bunlar yanlış işler. Türk futbolunu birliğe değil aykırılığa, ayrılığa götürür. Ahmet Nur Çebi sağolsun çalışıyor, ama ben onaylamıyorum bazı sözlerini” dedi.

“GALATASARAY’DAN DAHA FAZLA MAĞDURUZ”

Ahmet Nur Çebi ise, katıldığı basın toplantısında bu şu yanıtları verdi:

“Bir maç kaybedildikten sonra kulüp başkanları kameralar karşısında hakemleri şikayet eder. Bunu zamanında biz de yaptık. Ama hakemlerden canı yanan taraf ise en çok biz olduk. Biz Galatasaray’dan daha fazla mağduruz. Kulüpler Birliği’nde alınmış hiçbir karar yok. Kendisi kararlardan şikayetçi ama biz bir karar almadık. Sayın Başkan’a mesaj attım, ‘Sayın Başkan hangi kararlardan rahatsızsınız?’ diye, ama bana cevap vermedi.”