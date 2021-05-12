Ajax, şampiyonluk kupasını eritip taraftara dağıttı

Hollanda Eredivisie Ligi'nde şampiyon olan Ajax bir ilke imza attı. Pandemi dolayısıyla bu sezon taraftarlarıyla birlikte maçlarda ve şampiyonluk kutlamasında yer alamayan Ajax kulübü, bu sezon kazandıkları şampiyonluk kupasını eritip, minik yıldızlar yaparak kombine alan taraftarlarına gönderdi.

Ajax, bu olayı sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla taraftarlarına bildirdi. Yapılan paylaşımda “Zaferin, tarihin, Ajax’ın bir parçası… Kelime anlamıyla sizin için” ifadelerine yer verildi.

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax Literally. For you. #XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA — AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021

Hollanda Eredivisie’de Ajax, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligin 31. haftasında Emmen’i konuk eden Ajax, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak, puanını 79'a yükseltmişti. Maç fazlasıyla 2'nci sıradaki PSV Eindhoven ile puan farkını 15'e çıkaran Amsterdam ekibi tarihinde 35'inci kez şampiyon olmuştu.