Ajax, şampiyonluk kupasını eritip taraftara dağıttı

Hollanda Eredivisie Ligi'nde şampiyon olan Ajax bir ilke imza attı. Pandemi dolayısıyla bu sezon taraftarlarıyla birlikte maçlarda ve şampiyonluk kutlamasında yer alamayan Ajax kulübü, bu sezon kazandıkları şampiyonluk kupasını eritip, minik yıldızlar yaparak kombine alan taraftarlarına gönderdi.

Ajax, bu olayı sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla taraftarlarına bildirdi. Yapılan paylaşımda “Zaferin, tarihin, Ajax’ın bir parçası… Kelime anlamıyla sizin için” ifadelerine yer verildi.

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021