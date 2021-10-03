Ajax’ın süper serisi sona erdi
Ligde son yenilgisini geçen yıl Aralık ayında alan Ajax, sahasında Utrecht'e karşı 90 dakika boyunca skor üretemedi ve sahadan 1-0 yenik ayrılarak 30 maç sonrası yenildi.
Hollanda Eredivisie’nin 8. haftasında Ajax ile Utrecht karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena’da oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Ajax, 19 şut çektiği maçta kaleyi 6 kez buldu ancak kaleci Paes’i geçemedi.
Hem Ajax’ın 30 maçlık serisini bitiren hem de Utrecht’e 3 puanı getiren golü 77. dakikada Warmerdam kaydetti.
Bu sonuçla Ajax 19 puanda kalırken, Utrecht 17 puana yükseldi.
Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasındaki Beşiktaş-Ajax mücadelesi 24 Kasım’da oynanacak.