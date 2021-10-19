Alanyaspor’da Bülent Korkmaz çılgınlığı! Bileği bükülmüyor…

Süper Lig'in flaş takımı Aytemiz Alanyaspor teknik direktör Bülent Korkmaz ile birlikte müthiş bir çıkış yakaladı. Son olarak Kayserispor'u 6-3 mağlup eden Alanya'da kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Korkmaz 6 maçta 14 puan topladı.

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Süper Lig’in 9. haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor’u 6-3 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktör Bülent Korkmaz’ın müthiş istatistiği dikkat çekiyor.

Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Bülent Korkmaz arka arkaya çıktığı Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak 3’te 3 yaptı.

6 MAÇTA 14 PUAN VE BİR İLK

Korkmaz’ın gelişi Alanya’da müthiş bir doping etkisi yaratırken Trabzonspor ve Konyaspor karşısında alınan beraberliklerle kaybetmeme serisi devam etti.

Son olarak Kayserispor’u da farklı skorla 6-3 mağlup etmeyi başaran Akdeniz ekibi Bülent Korkmaz ile çıktığı 6 maçta 14 puan topladı. Rakip filelere 12 gol bırakan Alanya, kalesinde de 5 gol gördü. Kariyerindeki 9. takımı çalıştıran 52 yaşındaki Bülent Korkmaz, Alanyaspor ile ilk kez üst üste 6 maç yenilmezlik serisi yakaladı.

5 BÜYÜK LİGDE EN ÇOK GOL ATILAN MAÇ

Süper Lig’de haftanın kapanışında karşı karşıya gelen Alanyaspor ve Kayserispor mücadelesinde yaşanan düello aynı zamanda bir rekoru da ortaya çıkardı. Tam 9 golün atıldığı maç Avrupa’nın beş büyük liginde en fazla gol atılan karşılaşma oldu.

BÜLENT KORKMAZ: ‘İKİNCİ YARI MÜTHİŞ BİR OYUN VARDI’

Kayserispor galibiyetinin ardından oyuncularını tebrik eden Korkmaz, “İlk 20 dakika sahada istediğimiz oyunu oynayamadık ama ondan sonra ve özellikle maçın ikinci yarısında müthiş bir oyun vardı. Tabii bunu sahada yapan oyuncular grubunu, gireni ile çıkanıyla herkesi tebrik ediyorum. Özellikle milli takım arasından sonra hücum opsiyonları olarak istediğimizi sahada uygulamamız beni memnun etti ama konsantrasyonu elden bırakmamak lazım çünkü futbol farklı bir oyun. Oyundan düştüğünüzde daha farklı sonuçlara gidiyor. Her şeye rağmen keyifli ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı.

İŞTE ALANYASPOR’UN SON 6 MAÇI