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Almanya son nefeste turladı, Macaristan yıkıldı: 2-2 | EURO 2020 F Grubu

EURO 2020 F Grubu son karşılaşmasında Macaristan ile kozlarını paylaşan Almanya, iki kez geriye düştüğü ve turnuvaya veda etmekle karşı karşıya kaldığı maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak Son 16'ya kalmayı başardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:23, 24/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Almanya son nefeste turladı, Macaristan yıkıldı: 2-2 | EURO 2020 F Grubu

EURO 2020’nin en zor gruplarından F Grubu’nda Almanya ile Macaristan ‘ya tamam, ya devam’ maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 11. dakikasında Adam Szalai’nin golüyle 1-0 öne geçen Macaristan devreye önde girerken, 66. dakikada Kai Havertz skora 1-1’lik dengeyi getirdi. Ancak, santra yaptıktan hemen sonra Andras Schafer ile golü bulan Macaristan, Almanya’nın sevinmesine izin vermedi.

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Geriye düştükten sonra son sıraya gerileyen ve turnuvaya veda etme tehlikesiyle karşılaşan Almanya, aradığı golü 84. dakikada Leon Goretzka ile bularak mücadeleyi 2-2’lik beraberlikle tamamladı ve grubu 2. sırada tamamladı.

Almanya, son 16’da İngiltere ile eşleşirken, Fenerbahçeli Attila Szalai’nin formasını giydiği Macaristan iki kez büyük avantaj sağladığı maçın sonunda 2 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

Almanya Attila Szalai Euro EURO 2020 İngiltere Macaristan
Yayınlanma Tarihi:00:02,