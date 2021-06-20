Almanya’dan Macaristan’a EURO 2020’de LGBT protestosu

EURO 2020 F Grubu’nda Çarşamba günü oynanacak Almanya-Macaristan mücadelesi öncesinde saha dışında gerginlik tırmandı! Münih belediyesi, Allianz Arena’da oynanacak maç öncesinde dış cephesi renklendirilebilen stadı LGBT renkleriyle donatmak istedi.

Macaristan hükümetinin eşcinselliğe karşı tutumu ve okullarca aydınlatıcı ders verilmesinin engellemesinin ardından Avrupa’dan tepkiler geldi.

Belediye Başkanı Dieter Reiter’in “Münih sporda ve toplumda çeşitliliği, hoşgörüyü ve gerçek eşitliği destekliyor” başlıklı açıklamasında “Macaristan hükümeti tarafından kabul edilen son yasadan muzdarip olan LGBT topluluğuna görünür bir mesaj göndermek istiyoruz” dedi.

UWE JUNGE, NEUER’E KÜFÜR ETTİ SONRA SİLDİ

Aşırı sağcı AFD’den Uwe Junge, Fransa maçında da gökkuşağı renginde kaptanlık pazubandı takan Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer için “i…k bandı” diyerek eleştirilerin hedefi oldu. Ancak Junge geri adım atarak özür diledi ve Neuer’e böyle bir şey demek istemediğini belirtip tweet’ini sildi.

MACARİSTAN KALECİSİNDEN LGBT’YE DESTEK

Sezon içerisinde LGBT’ye desteklerde bulunan ve bu konuda kampanyalar yapan Almanya Bundesliga’nın Leipzig takımında forma giyen Macaristan Milli Takım kalecisi Peter Gulacsi de son zamanlarda eşcinsel evliliği destekleyen açıklamalarda bulundu.

EURO 2020’nin ilk maçında Portekiz’e 3-0 yenilen Macaristan’da taraftarlar maç boyunca LGBT karşıtı tezahüratlarda bulundu.

Macar Milli Takımı’nın maçlarında tribünleri çoğunluğunu oluşturan “Carpathian Brigade” grubu Yahudi karşıtı ve aşırı sağcılardan oluşuyor.