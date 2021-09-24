Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: ‘Lider olmak bizim için büyük gurur’

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrası, "Büyük bir gurur yaşıyoruz. Lider olmak bizim için büyük bir gurur. Takımı tebrik ediyorum" dedi.

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Süper Lig’in 7. haftasında lider Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Altay’da coşku hakim. 11 futbolcusundan yoksun gittiği İzmir’de ligde bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş 14 puanla ikinci sıraya gerilerken, Altay 15 puanla zirveye yerleşti. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan siyah beyazlı İzmir ekibinde coşku hakim olurken, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maç sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı.

“LİDER OLMAK BİZİM İÇİN GURUR”

Başkan Ekmekçioğlu yaptığı açıklamada, lider oldukları için büyük sevinç ve gurur yaşadıklarını dile getirdi. Başkan Ekmekçioğlu, “Büyük bir gurur yaşıyoruz şu anda. Lider olmak bizim için büyük bir gurur. Öncelikle takımı tebrik ediyorum. Yeni bir takım kurduk; bunda Mustafa Hocamızın da büyük katkıları var. Hocamızla beraber çalıştığımız çok yoğun bir süreç oldu. Kendisine de buradan hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Beşiktaş kulübüne de gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş kulübü bizim hem renktaşımız hem de çok iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Bizim play-off sürecimizde kendi tesislerinize bizlere açtılar. Camia olarak verdiğimiz bu onurlu mücadelede güzel bir oyunla galip gelmek çok mutluluk verici. Taraftarımızı, camiamızı, futbolcularımızı ve hocamızı tebrik ediyorum. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bizim için çok büyük bir onur oldu” açıklamasında bulundu.