Altınordu seriye bağladı! Kritik galibiyet
Düşme hattından kurtulmaya çalışan Altınordu, sahasında oynadığı maçta Adanaspor'u mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Spor Toto 1’inci Lig’de evinde Adanaspor’la karşı karşıya gelen Altınordu rakibini 2-0 yenerek 4’te 4 yaptı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta Altınordu’nun gollerini 59’de Ahmet İlhan ve 78’de Kürşad kaydetti. Adanaspor’da Evren, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu galibiyetle Altınordu puanını 34’e yükseltirken, Adanaspor 38 puanda kaldı.
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Ogün Kamacı
ALTINORDU: Ali Emre, Rıdvan (Dk. 70 Furkan), Volkan, Erdi, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Ali Dere), Kubilay (Dk. 90 Yusuf Arslan), Kürşad, Ahmet İlhan (Dk. 89 Emircan), Recep, Şeref (Dk. 90 Metehan), Hüsamettin
ADANASPOR: Burak, Donkor, Evren, Roche, Bennasser, Celil (Dk. 90 Ahmethan), İsmail, Fıratcan, Eren (Dk. 64 Efe), Bruns (Dk. 65 Ciss), Tetteh (Dk. 83 İbrahim)
GOLLER: Dk. 59 Ahmet İlhan, Dk. 78 Kürşad (Altınordu)
KIRMIZI KART: Dk. 76 Evren (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Rıdvan, Yusuf (Altınordu) – Bennasser, Roche (Adanaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 16′ Celil’in uzun pasında topla buluşan Eren’in sert şutunu kaleci Ali Emre son anda direk dibinden çıkardı.
- 23′ Adanaspor bir kez daha gole yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Fıratcan’ın şutunda top yan ağlarda kaldı.
- GOL! 59′ Altınordu öne geçti. Atılan uzun topla ceza alanına giren Ahmet İlhan, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.
- KIRMIZI KART! 76′ Hüsamettin’e sert bir müdahalede bulunan Evren kırmızı kart gördü, Adanaspor 10 kişi kaldı.
- GOL! 78′ Ceza alanı ön çizgisi üzerinden kullanılan frikikte topa yerden sert vuran Kürşad takımını rahatlattı: 2-0.