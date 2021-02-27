Antalyaspor ile Başakşehir’in pozisyonsuz maçında seriler devam etti

Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan maç 0-0 sona erdi. Karşılaşmada iki takım da gol pozisyonuna giremedi! İsabetli şutun çekilmediği karşılaşmada 4 de korner kullanıldı.

Antalyaspor üst üste 5. beraberliğini alırken, Başakşehir’in galibiyet hasreti de 9 maça çıktı!

Bu sonucun ardından Antalyaspor 34 puana yükselirken, Başakşehir de 25 puanla 18. sırada haftayı tamamladı. Ligin 28. haftasında Antalyaspor, Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise Çarşamba günü sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.