Antalyaspor-Yeni Malatyaspor maçında üç puan son dakikada geldi
Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u son dakikada bulduğu golle mağlup etti. Antalyaspor böylece üç maç aranın ardından galibiyetle tanışırken, Yeni Malatyaspor üst üste dördüncü maçından da mağlubiyetle ayırıldı.
Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Antalyaspor’un golü 89. dakikada Güray Vural’dan geldi.
Antalyaspor bu galibiyetle puanını 8’e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı. Antalyaspor ligde üç maç aranın ardından galibiyetle tanışırken, kötü gidişi durduramayan Yeni Malatyaspor, üst üste dördüncü maçından da sahadan puansız ayrıldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 5′ Poli'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
- 16′ Mustafa Eskihallaç'ın ceza yayı üzerinden sert şutu az fakla direği yanından dışarıya çıktı.
- 38′ Tetteh ceza sahası içinde pasını Adem Büyük'e aktardı. Adem’in gelişine vuruşunda meşin yuvarklak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
- 48′ Nuri Şahin'in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar topu Poli'ye aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutu defansa çarparak kornere gitti.
- 53′ Chouıar'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hadadi'nin vuruşunu kaleci kornere çeldi.
- 88′ Amilton'un pasında ceza sahası üzerinde topla buluşan Ribery'nin şutunu kaleci kontrol etti.
- GOL! 89′ Bünyamin Balcı'ın sağ kattan ceza alanı arka direğe kestiği ortada Güray Vural'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
- 90+2′ Hakan Özmert'in ceza sahası dışından vuruşu yandan auta gitti.