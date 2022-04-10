Arda Turan’ın görüntüsü derbide gündem oldu!

Fenerbahçe derbisinin son 10 dakikasında oyuna giren Arda Turan'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

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Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı 2-0 devirdi… Oldukça etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray’da eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Domenec Torrent’in Arda Turan hamlesi de gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun bir süre sonra takıma dönen ve Fenerbahçe kafilesinde yer alan Arda Turan, 84. dakikada Kadıköy’de Gomis’in yerine oyuna girdi. 35 yaşındaki Arda Turan’ın kilo almış ve sakalları beyazlamış görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu. Bu sezon sadece 4 maçta sadece 47 dakikada görev alan Arda Turan, Fenerbahçe karşısında son 10 dakikada etkili olamadı.

Kötü geçen sezonu derbi mağlubiyeti ile tamamlayan Galatasaray’da taraftarlar da Arda Turan’ın oyuna alınmasına isyan etti. İşte sosyal medyada Arda Turan paylaşımları…

Domenec Torrent’in hatası var mı var. Oyuncu tercihleri eleştirilir. Arda Turan’ı alması, formda bir Pena’yı kesip Muslera’yı oynatması, Pulgar’ı oynatmaması vs Ama unutulmamalı ki bu hoca Fatih Terim’in eseri olan Taylan Berkan ve Cicaldau ile oynuyor. Eldeki malzeme bu. — Duayenizm (@duayenizmm) April 10, 2022

Arda Turan’ı izlemeye gelen Acun, maçın ardından “Arda Turan Survivor’a hayırlı olsun” dedi Dominic macerasında başarılar dileriz pic.twitter.com/DsTYPh8VtQ — daner (@garidesdanerr) April 10, 2022

Arda Turan : Beyler iyi ter attık her hafta yapalım bunu pic.twitter.com/UryRYUGHFa — Alphonso ERAYola (@alphonsoerayola) April 10, 2022

Oğlum Arda Turan’a nolmuş böyle, Acun’un Veteranlar Kupasındaki eski topçular bile daha genç duruyor. — Tonyukuk (@tonjukuk) April 10, 2022

35 yaşında arda turan ve 39 yaşında atiba hutchinson.. işte türk futbolu da böyle pic.twitter.com/7PiXYV7WQX — ď. bjk (@meftunu_damla) April 10, 2022

Hepsini geçtim takım 2-0 geride son dakikalarda Arda Turan’ı oyuna almak takımı satmaktır! pic.twitter.com/Pm29SbZwk6 — HakaniNonda (@HakaniiNonda) April 10, 2022

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