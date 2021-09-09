Bakasetas Yunanistan’ı sırtladı! Golünü attı 3 puanı getirdi

Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Anastasios Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nda kaptan olarak çıktığı İsveç maçında takımının ilk golünü attı.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan evinde İsveç’i 2-1 yendi ve ikinci sıra için iddiasını sürdürdü. Trabzonspor ‘un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, kaptan olarak çıktığı İsveç maçında takımının ilk golünü kaydetti.

Bakasetas böylece 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 4 maçta 2 gol – 1 asistlik katkı yaparak çok önemli bir rol oynadı.

PELKAS FORMA GİYMEDİ

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe’de de bir süredir forma giyemeyen Pelkas’ın görev almadığı mücadelede Yunanistan çok kritik bir 3 puan alarak yoluna devam etti

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan evinde İsveç’i 2-1 yendi. İkinci sıradan Dünya Kupası’na katılma iddiasını sürdüren Komşu’da tanıdık isim Trabzonspor ‘un yıldızı Anastasios Bakasetas, maça kaptan olarak çıktı.

Yunanistan adına golleri 62.dakikada Anastasios Bakasetas, 78.dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. İsveç’in tek golü 80.dakikada Robin Quaison’dan geldi.