Balotelli’den penaltı tepkisi! ‘Lütfen bana açıklayın’

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u ağırladığı maçın ilk yarısında verilen penaltı tartışmalara neden oldu. Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Balotelli sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

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Süper Lig’in 20. haftasının kapanışında Fenerbahçe’nin sahasında Adana Demirspor’u ağırladığı mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Hızlı başlayan mücadelede ev sahibi sarı lacivertliler 27. dakikada Valencia’nın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

İrfan Can Kahveci’nin ceza sahasına doğru yolladığı ortaya yükselmek isteyen Valencia, Adana Demirspor’lu, Svensson’un müdahalesi ile yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler pozisyonda çekme olduğunu işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.

INSTAGRAM’DAN PAYLAŞTI

Adana Demirsporlu futbolcular karara yoğun itirazlarda bulunurken Svensson hareketi nedeniyle sarı kart gördü. VAR’da incelenen pozisyonda penaltı kararı değişmedi. Adana ekibinin İtalyan yıldızı Balotelli de penaltıya tepki gösterdi. Covid pozitif olduğu için forma şansı bulamayan Balotelli, Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Bu nasıl bir penaltı lütfen bana açıklayın…” ifadelerini kullandı.