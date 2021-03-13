Başakşehir Beşiktaş maçında dikkat çeken kare! Sergen Yalçın’ın locadaki görüntüsü…

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Başakşehir’i deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş’ta cezalı olan Teknik Direktör Sergen Yalçın mücadeleyi locadan takip etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yöneticilerle birlikte locaya çıkan Sergen Yalçın’ın görüntüsü maça damga vurdu.

Maçı büyük bir heyecan içerisinde takip ettiği gözlenen Sergen Yalçın, Başakşehir’in ilk golünde oldukça sinirlendi. Yanındakilerle birlikte pozisyonu yorumladığı görülen Sergen Yalçın’ın golü tekrar tekrar önündeki ekrandan izle ve Deniz Türüç’ün ceza sahası içinde bomboş bırakılmasına kızdığı söylendi.

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ELEKTRONİK SİGARA DETAYI

42’inci dakikada Larin ile buldukları gol sonrası telefona sarılan Sergen Yalçın’ın 2 kez yedek kulübesiyle irtibat kurduğu görüldü. Büyük bir stres yaşayan Sergen Yalçın’ın en dikkat çeken görüntüsü ise elektronik sigara kullanmasıydı. Maçı locada takip eden yöneticilerin puro ve sigara kullandığı görülürken teknik direktör Sergen Yalçın da bir ara elektronik sigara içerken görüntülendi. Locada maske ve mesafe kurallarına da uyulmadığı gözlemlendi.



FOTOĞRAFLAR: FATİH ERDOĞDU

48 yaşındaki çalıştırıcı, atılan gollerde büyük sevinç yaşadı. Josef'in skoru 3-2'ye getiren golünde adeta havalara uçan Sergen Yalçın, hakemin son düdüğüyle birlikte Başakşehir'de 5 maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından en fazla 5 maçlık seri yakalayan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetle bu sayıyı 6’ya çıkardı. Antalyaspor deplasmanında alınan 1-1’lik beraberliğin ardından üst üste Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir’i yenen Beşiktaş, bu maçlarda hanesine 18 puan yazdırırken, ligde de zirveye kuruldu.

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FUTBOLCULAR LOCAYA KOŞTU

Siyah beyazlı futbolcular galibiyeti Gaziantep FK mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Başakşehir deplasmanında karşılaşmayı tribünden takip eden Sergen Yalçın’a armağan etti. Maçın bitimiyle birlikte saha içinde toplanan siyah-beyazlı futbolcular, Sergen Yalçın’ın bulunduğu locaya giderek teknik direktörlerini alkışladı. Sergen Yalçın da oyuncularının bu jesti karşısında ellerini kaldırarak oyuncularını kutladı.