Başakşehir Kasımpaşa karşısında üç puana uzatmada ulaştı
Deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Başakşehir, geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galip geldi. Kasımpaşa'da Ben Ouannes, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.
Kasımpaşa, 16 yaşındaki sol beki Yasin Özcan’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, Başakşehir 48. dakikada Aleksic ile beraberliği yakaladı. Kasımpaşa’da Ben Ouannes, 90+8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 90+9. dakikada Deniz Türüç, penaltıdan attığı golle Başakşehir’i öne geçirdi. 90+11. dakikada Szysz, attığı golle maçın sonucunu belirledi.
Bu galibiyetle Başakşehir puanını 37’ye yükseltirken, Kasımpaşa 19 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- GOL! 16′ Kasımpaşa öne geçti. Orta sahada topu kapan Yasin Özcan, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda uzaktan çok sert vurdu, meşin yuvarlağı kaleci Volkan’ın solundan köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
- 29′ Gelişen Başakşehir atağında, Deniz Türüç sağ kanattan ceza sahasına girdi, altı pas önündeki Keny’ye pasını attı. Keny’nin yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan döndü, Keny bir kez daha vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
- GOL! 48′ Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler, Aleksic’e pasını attı. Aleksic’in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
- 51′ Hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında Ben Ouannes, Fall’a pasını attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fall’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan döndü. Boşta kalan topu savunma kornere gönderdi.
- 77′ Kasımpaşa 2. golüne çok yaklaştı. Tirpan’ın sağ kanattan ara direğe yaptığı ortayı Ahmed Emin kafa ile altıpas içine indirdi. Bahoken’in ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Volkan köşeden çıkararak kornere çeldi.
- 90+3′ Gelişen Başakşehir atağında Serdar Gürler’in ara pasıyla Keny kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldı. Keny’nin sol çaprazdan şutunda kaleciye çarpan top ardından Keny’ye de çarparak auta çıktı.
- 90+6′ Başakşehir penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar’ın altıpas önüne havalandırdığı topa Szysz’nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak Ben Ouannes’e çarptı. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen maçın hakemi Turgut Doman, Ben Ouannes’in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
- GOL! 90+9′ Penaltı atışını kullanan Deniz Türüç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
- GOL! 90+11′ Konuk ekip 3. golünü attı. Keny’nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Serdar’ın şutunda top kaleci Erdem’den döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Szysz düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3 (AA)