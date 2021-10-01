Başakşehir’de Caiçara affedildi

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı eleştiren sosyal medya paylaşımı yüzünden 30 Ağustos'ta kadro dışı bırakılan Junior Caiçara affedildi.

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Medipol Başakşehir Kulübü, sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara’nın affedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Süper Lig’in 3. haftasında oynadığımız Kayserispor maçının ardından yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolcumuz Junior Caiçara, teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve Yönetim Kurulumuzdan özür dilemiş, kendisine bir şans daha verilmesini istemiştir. Junior Caiçara’nın durumu teknik ekibimizden gelen talep doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren A takımımızla birlikte antrenmanlara başlamasına karar verilmiştir.”