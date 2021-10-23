Bayern Münih’in zirveden inmeye niyeti yok

Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'ı iki devrede de attığı ikişer goller 4-0 mağlup etti.

Sozcu.com.tr

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Almanya Bundesliga’nın 9. haftasında Bayern Münih ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım rahat bir oyunla 4-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’yı 4-0 yenen Bayern, 8. dakikada Gnabry ile öne geçti. 30’da Lewandowski uzak mesafeden enfes bir golle durumu 2-0’a getirdi.

Maçın skorunu oyuna sonradan giren isimler belilredi. 65’te oyuna giren Choupo-Moting 82’de skoru 3-0 yaptı. 87. dakikada ise oyuna 70’te giren Coman kaleci Baumann’ı çaresiz bırakıp maçın skorunu 4-0 olarak belirleyen golü kaydetti.

Bu sonucun ardından lider Bayern Münih 22 puana yükseldi. Hoffenheim ise 11 puanda kaldı.

Bundesliga’nın 10. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacakken, Hoffenheim ise evinde Hertha Berlin’i konuk edecek.